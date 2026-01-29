Предстои ремонт на покрива на общинския пазар в Сливен

29.01.2026 11:48 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен продължава ремонтите на обекти и съоръжения в различни части на града. На 2 февруари, понеделник, се планира да започне ремонтът на покрива на общинския пазар. Паралелно с текущите дейности ще се извърши почистване на стоманената носеща конструкция и покритията от ръжда и замърсявания, нанасяне на грунд и боя по всички елементи на стоманената конструкция, монтаж на поликарбонатни плоскости за горно осветление. Ремонтът включва още обработка на улуците, покривната ламарина и капаците с устойчиво на атмосферни влияния покритие за метал.

Ремонтните дейности ще се извършват поетапно, като всяка зона ще бъде обработвана последователно. По този начин пазарът ще остане отворен и достъпен за гражданите през целия период на ремонта.

Средствата са осигурени от бюджета на Община Сливен.