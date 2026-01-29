Актуална новина от Стипендиантски фонд

29.01.2026 11:54 , Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")

Предвид на удължения срок за кандидатстване, екипът на Фондация Езиковата Сливен ще обяви крайните резултати от оценката на постъпилите кандидатури за стипендии с известно забавяне, а именно на 06.02.2026 г. Сключването на договори с първите стипендианти на Фондацията и изплащане на техните стипендии ще се състои до 16.02.2026 г. по график, договорен с всеки един от тях! Фондацията изказва своята сърдечна благодарност на смелите днешни възпитанци, които споделиха своите планове за развитие, както и на многоуважаваните ни бившите преподаватели и бивши възпитаници, които се заеха с отговорната задача по оценката на постъпилите кандидатури!

Заедно сме по-добри във всяко начинание!