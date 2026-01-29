Трима пожарникари са наградени от ръководството на РДПБЗН-Сливен

29.01.2026 13:12 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 16 минути | 3

Наградите са за 2025 година, определена от комисар Денчо Чомаков като най-тежката от последните години в работата на противопожарните служби

Днес ръководството на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в лицето на директора комисар Денчо Чомаков и главните инспектори Мариян Йоргов и Димитър Сяров отчетоха дейността през предходната година и връчиха награди на отличилите се огнеборци.

Трима служители на дирекцията получиха признание за своята работа и са предложени да участват в Националния конкурс „Пожарникар на година 2025”.

Младши експерт Алекси Велев - началник на дежурна смяна в РСПБЗН-Сливен е отличен в раздел „Пожарогасителна дейност”

Младши инспектор Юри Дзобелов - водач на служебен автомобил, пожарникар в РСПБЗН – Нова Загора е отличен в раздел „Спасителна дейност”

Инспектор Димитър Иванов – Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност към РСПБЗН-Сливен.

2025 година се отличава с регистрирани много и сложни по своя характер произшествия като на територията на РДПБЗН-Сливен са реагирани 1335 сигнала. Възникналите пожари са 1045 от тях с нанесени преки материални загуби са 203, извършени са 290 спасителни дейности и техническа помощ, като е оказано съдействие при 74 пътни произшествия.

През изминалата година има най-много случаи на осъществена помощ между районните служби, съседни и други дирекции- 62 случая, като се е работило на териториите на Ямбол, Хасково, Бургас, Стара Загора и Благоевград при едни от големите пожари в Рила. При 2 произшествие, които не са в горски фонд, е търсена помощ от други дирекции.

При произшествията на територията на РДПБЗН-Сливен за 2025 година има 1 загинал и 7 пострадали, като в сравнение с 2024 година загиналите са 4 и 14 пострадали.

Приз 2025 година са спасени 5 граждани и са евакуирани двама. Спасени са 473 сгради, 121 превозни средства, 120 домашни животни, 16 000 декара гори, 2 280 декара посеви. В по-голямата си част пожарите с материални загуби са причинени от човешка небрежност.

От началото на 2026 година до 26 януари на територията на РДПБЗН-Сливен са възникнали 12 пожари в жилища, което е 70 процента от всички възникнали пожари със загуби. При тези произшествия има 2 пострадали при неправилно боравене с печки на твърдо гориво. За същия период на 2025 година пожарите в жилища са били 9 без пострадали.

От началото на отоплителния период, който започва от 1 ноември 2025 година, до сега са възникнали 23 пожари в жилища, като причините са неправилно ползване на отоплителни уреди, непочистени тръби и комини.

Усилията на ръководството на РДПБЗН-Сливен са насочени към превантивната дейност за разясняване на основните опасности, които биха възникнали при използването на отоплителни уреди и битова техника. Инспектори от дирекцията се срещат с хора от пенсионерските клубове, като разясняван основните противопожарни правила. Осъществяват се лекции и в училищата, съобразени с възрастта на децата.

Отговорност на всеки стопанин на имот е да подготви дома си за отоплителния сезон като се извърши почистване на комините, обезопасяване на печките на твърдо гориво и електроуредите. При възникване на произшествие от особена важност е да не се опитват да се справят сами с пожара, тъй като в повечето случаи димът е много по-опасен. Вдишването на димни продукти може да доведе до много тежки последствия и дори смърт. Личната отговорност и информираността е от съществено значение, затова и РДПБЗН-Сливен работят активно по линия на превенцията, което е свързано както с обучението, така и с редовните проверки на обществени местта и сгради.