На редовното си заседание днес местният парламент в Сливен одобри план-сметката за битовите отпадъци и чистотата за 2026 година. Въпреки, че предложението предизвика дискусия сред общинските съветници, то бе прието с 22 гласа „за“.

Пред журналисти кметът Стефан Радев подчерта, че таксата за битовите отпадъци остава на нивата от предходната 2025 г. Остава същият и начинът на изчисляване и събиране на налога. „Това беше борба, която водихме през изминалата година – да не се приемат предложените изменения в начина на определяне на таксата, т.е. - на човек, което щеше да доведе до значително поскъпване на таксата за гражданите, за сметка на известно намаление на таксата за бизнеса“, посочи градоначалникът. Той подчерта категорично, че жителите на община Сливен ще продължат да плащат една от най-ниските в страната такси за битови отпадъци. „Традиционно тази тема предизвиква политическо говорене и изказвания с доста популизъм. Затова говоря с факти и с цифри колко плащаме ние, колко плащат другите, съпоставими на Сливен общини. Според статистиката Сливен е на трето място сред областните центрове, които плащат най-ниски такси за чистотата. „Тези показатели са резултат от полагани усилия през годината да сме на това място. Ние ще продължим да полагаме усилия, защото ако спрем стремежа си да бъдем ефективни, ще тръгнем назад“, заяви още Радев.

По отношение на приетия днес и актуализиран план за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в периода 2026-2030 г., кметът подчерта, че усилията на Общината в посока за насърчаване кастрацията на домашните любимци и действията по отношение на безстопанствените животни, ще продължат.

„Радвам се, че и неправителствени организации започнаха да се включват в този процес – да обясним на хората ползите от кастрацията. Смятам, че това е пътят, по който трябва да работим за решаване на този проблем“, посочи Стефан Радев.

В рамките на сесията бе гласувано изменението на Наредбата за местните такси и цени на услугите на територията на общината. Промяната е формална и касае превалутирането на цените от левове в евро, съгласно Закона за въвеждането на новата валута. При преобразуването на стойностите на таксите, те ще се закръглят в полза на гражданите.

Местният парламент гласува още отчета за изпълнение на Програмата за общинска собственост, както и на годишния план за разпореждане с имоти – общинска собственост. Беше дадена подкрепа и за списъка с общинските жилища по предназначение за 2026 г.

Сред приетите точки попадна и даването на съгласие Общината да се включи в партньорски проект заедно с противопожарната служба. Инициативата е фокусирана към предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Дейностите по проекта предвиждат тренировки и обучение, осигуряване на специализирана техника, както и участие в международни обучения и обмен на опит.

Други точки от дневния ред бяха относно тръжни процедури на общински обекти, урегулиране на имоти и отпускане на финансови помощи на граждани.

Заседанието се проведе в зала „Май“ и се излъчваше на живо. Подробности по всяко от предложенията по дневния ред се съдържат на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite