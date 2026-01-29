Проект в 6а клас за местоименията в българския език

29.01.2026 14:24 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Учениците от 6 а клас подготвиха свои проекти по темата "Местоимения, изучавани в 5. и 6. клас". Тя бе поставена от Нели Димитрова, учител по БЕЛ и класен ръководител на шестокласниците. С много старание, с припомняне на изученото миналата година и допълнено с новите знания за местоименията от тази учебна година, шестокласниците изпълниха заданието. В часовете по български език приложиха на практика наученото по сложната граматическа тема.