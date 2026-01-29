Сливен, кратки вечерни новини, 29.01.2026 г., четвъртък

29.01.2026 16:03 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 33 минути | 136

Община Сливен остава сред общините в страната с най-ниски такси за битови отпадъци и услуги по чистотата, стана ясно след редовното заседание на Общинския съвет, на което беше приета план-сметката за битови отпадъци и чистота за 2026 година.

Сливенските общински съветници приеха актуализиран план за овладяване на популацията на безстопанствените кучета за периода 2026–2030 г.

Общинските съветници одобриха промени в Наредбата за местните такси и цени на услугите, свързани с превалутирането на стойностите от левове в евро, съгласно действащото законодателство - таксите ще бъдат закръгляни в полза на гражданите.

Община Сливен продължава изпълнението на ремонтни дейности по обекти и съоръжения на територията на града - на 2 февруари, понеделник, се предвижда начало на ремонта на покрива на общинския пазар.

На 3 февруари в Психологическо студио „KatrInside“ ще се състои специално събитие, посветено на балансирането и пробуждането на женската енергия.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

На 30 януари 2026 г., от 17:00 ч., в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ в Сливен ще бъде представена книжната продукция на автори от Сливен и региона за 2025 г.

На 19 януари в Сливен отвори врати нов Дигитален клуб към Народно читалище „Христо Смирненски 1944“.

Клуб по ориентиране „Туида“ от Сливен спечели четири медала на Държавното първенство по ски ориентиране, което се проведе от 23 до 25 януари в местността Куртово (Юндола).