Безплатни медицински прегледи в Бургас

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, Църковното настоятелство при храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ – ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас, съвместно с МБАЛ „Бургасмед“ с управител д-р Стоил Апостолов и заместник-управител д-р Даниела Георгиева, започва изпълнението на социална инициатива за извършване на безплатни медицински прегледи за здравно неосигурени лица.

Прегледите ще се провеждат в сградата към храма всяка седмица в четвъртък от 16:00 до 17:00 ч. от лекари специалисти по различни медицински специалности.

Първите безплатни прегледи ще се състоят на 12 февруари 2026 г. от 16:00 ч., когато д-р Борче Николовски, специалист кардиолог, ще приема желаещите в храмовия комплекс.