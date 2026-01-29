ЗИМНА ПРИКАЗКА ОТ ПАМУК И ВЪОБРАЖЕНИЕ

29.01.2026 21:57 , Невелина Кикьова (X СОУ )

СУ "Й. Йовков"

Учениците от група за ЦОУД – 1. клас, с учител Пламена Кирова, превърнаха следобедните занимания по интереси в истинска зимна приказка. С много ентусиазъм, въображение и вдъхновение децата създадоха красива картина от памук, която впечатлява със своята нежност и оригиналност.

Малките творци работиха с усмивки и добро настроение, влагайки старание и фантазия във всеки детайл. Обикновените материали оживяха в ръцете им и се превърнаха в истинско произведение на изкуството, доказващо, че детското въображение няма граници.