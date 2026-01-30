Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 30.01.2026 г.

30.01.2026 09:25 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 29.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 30.01.2026 Г.

Сливен: Притежание на наркотици са установили полицейски служители при засилената патрулна дейност в град Сливен. На 30 януари, около 03,15 часа, нощен екип на група „Патрулно-постова дейност“ е извършил проверка на 30-годишен мъж от град Сливен. В него е немерено пликче, съдържащо кристалообразно вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. По случая е образувано досъдебно производство.

33-годишен мъж е задържан от служители на РУ-Сливен след сигнал за домашно насилие. Съобщението е получено на 29 януари в 15,00 часа за упражнено насилие от задържания спрямо жената, с която живее на семейни начала в град Сливен. Образувано е досъдебно производство. На жената е предложена правна помощ.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 4 сигнала за произшествия.

В 09,47 часа на 29 януари екип на РСПБЗН-Сливен е осигурил достъп на екип от ЦСМП до жилището на 75-годишна жена в безпомощно състояние, след което е пренесена до линейката.

В 14,31 часа на 29 януари е получен сигнал за запалени отпадъци до МЦ "ИНАКОР". Произшествието е ликвидирано своевременно от един екип на РСПБЗН-Сливен, без да причини преки щети.

В 13,36 часа на 29 януари екип на РСПБЗН-Нова Загора е оказал техническа помощ при пътно произшествие без пострадали в района на км. 241, на автомагистрала „Тракия“.

Тази сутрин в 06,29 часа екип на РСПБЗН-Нова Загора е оказал помощ при отстраняване на паднало дърво на пътя село Крива круша- Нова Загора.