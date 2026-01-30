30.01.2026 09:32 , Людмила Калъпчиева

На 28 януари 2026 г. се проведе представителна изява по проекта „Успех за теб“, в която участваха ученици от СУ „Неофит Рилски“ – гр. Твърдица, СУ „Георги Каравелов“ – гр. Шивачево и НУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Бяла паланка.

Събитието бе открито от директора на СУ „Неофит Рилски“ г-жа Петранка Минчева, която приветства участниците и гостите. Официални гости на проявата бяха г-н Боян Аксаков – началник на РУО – Сливен, г-жа Йорданка Стоилова – старши експерт за обучението в начален етап, г-жа Ваня Ишмерова – заместник-кмет на Община Твърдица, г-жа Данка Генчева – експерт в отдел „Образование“, както и учители от участващите училища.

Празничен музикален поздрав към всички присъстващи отправи вокална група „Медени звънчета“ с ръководител г-жа Росица Иванова, която допринесе за доброто настроение в залата.

Изявата премина в два състезателни кръга. В първия кръг – „Математика“, участие взеха ученици от 3. „б“ клас от гр. Твърдица с класен ръководител Юлия Табакова и 3. „в“ клас от гр. Шивачево с класен ръководител Цонка Николова. Чрез интересни задачи под формата на игра децата демонстрираха знания и умения, усвоени по време на допълнителните занимания по проекта.

Във втория кръг – „Български език“, се включиха два комбинирани отбора от ученици от 4. „а“ и 4. „б“ клас от Твърдица с класни ръководители Росица Иванова и Снежка Горанова, както и 4. „в“ клас от гр. Шивачево с класен ръководител г-жа Ирина Денчева. Отборите бяха подкрепени и от четвъртокласници от с. Бяла паланка с класен ръководител Танер Камберов. Учениците показаха умения за подреждане на объркан словоред, правилен правопис, разпознаване на части на речта, видове изречения и редактиране на текст на интерактивна дъска.

Срещата премина забавно, динамично и емоционално. В края на изявата всички участници и гости се почерпиха с кетъринг, подготвен от професионалната паралелка по готварство с преподавател г-жа Мария Русева, а участниците бяха наградени с подаръци от г-жа Петранка Минчева за отличното си представяне.