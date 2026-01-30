30.01.2026 09:38 , Людмила Калъпчиева

На 29 януари се проведе редовното 36-то заседание на Общински съвет – Нова Загора. Под ръководството на председателя Константин Тачев, който откри и закри сесията, общинските съветници разгледаха дневен ред, включващ 15 точки, като всички предложения бяха приети.

Сред по-важните решения бе приемането на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора. Общинските съветници гласуваха и предложение за застраховане на обекти – частна общинска собственост, с цел по-добра защита на общинските активи.

В рамките на заседанието бе одобрено и предоставянето под наем на общински помещения на сдружения с нестопанска цел – Спортен клуб „Ензи“ и Спортен клуб „Прайд енд глори“, като част от подкрепата за развитие на спортната и обществената дейност в общината.

Заседанието премина в конструктивен диалог, а в края му бе проведена процедура по питания и обръщания. След изчерпване на дневния ред, сесията бе официално закрита от председателя на Общинския съвет.