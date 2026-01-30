30.01.2026 09:40 , Людмила Калъпчиева

Туида Нюз | Сливен

На 29 януари 2026 г. в Община Нова Загора се провежда първата партньорска среща по проекта „Sustain BIO&CLIMA ACCESS“, финансиран по Програма Interreg VI-B NEXT „Черноморски басейн“. Водещ партньор по проекта е Община Нова Загора, а партньорството обединява организации от България, Гърция, Румъния и Турция.

В консорциума участват Сдружение на доставчиците на услуги в централните райони и селата в Одрин, Асоциация за трансгранично сътрудничество „Еврорегион Долен Дунав“, Тракийски университет „Демокрит“ – Факултет по земеделски и горски науки, както и Международен университет Данубиус.

Проектът е насочен към подобряване на екологичната устойчивост, адаптацията към климатичните промени, превенцията на риска от бедствия и опазването на биоразнообразието в региона на Черноморския басейн. Предвидени са пилотни дейности, научна подкрепа и образователни инициативи, които да допринесат за устойчиви и приложими решения.

„Проектът ‘Sustain BIO&CLIMA ACCESS’ е повече от конкретни дейности и инвестиции – той е общ отговор на климатичните предизвикателства и доказателство, че чрез трансгранично сътрудничество можем да създаваме устойчиви решения с реална полза за хората и бъдещите поколения,“ заяви кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, подчертавайки значението на съвместните усилия по екологичните теми.

В рамките на проекта Община Нова Загора ще реализира създаването на зона за отдих с площ от 98 дка в градския парк, ще бъдат доставени челен товарач с допълнително оборудване – мулчер за поддръжка на зелените площи, както и ще бъде изградена класна стая на открито, предназначена за екологично образование и обучение на деца.

Партньорите от останалите държави ще изпълнят дейности, свързани с изграждане и възстановяване на паркови пространства, напoителни системи, мерки за управление на растителността, екологична инфраструктура, залесяване, използване на възобновяеми енергийни източници, както и внедряване на специализирани софтуери и оборудване за анализ на климатични рискове.

По проекта ще бъде разработена и Програма за екологично образование за деца, която ще бъде тествана в училища и детски градини в България, Гърция, Румъния и Турция.

Първата партньорска среща поставя началото на активното трансгранично сътрудничество, като фокусът е върху координацията на дейностите и устойчивостта на резултатите. В края на проекта е предвидено подписване на споразумение за устойчивост, както и предприемане на стъпки за регистрация на Европейска група за териториално сътрудничество.