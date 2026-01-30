Дигитален клуб отвори врати в НЧ „Съгласие-Напредък 1870“ – Котел

30.01.2026 09:45 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 14 минути | 0

Днес в Народно читалище „Съгласие-Напредък 1870“ – гр. Котел официално бе открит дигитален клуб, изграден по Механизма за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-1.024 „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“, компонент „Образование и умения“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Основната цел на проекта е да подобри достъпа до обучения и дигитални услуги, чрез създаването на модерно оборудвано пространство за безплатно ползване от местната общност. Клубът е насочен към хора в неравностойно положение, уязвими групи, възрастни граждани с ограничен достъп до технологии, както и към млади хора, които желаят да развият своите дигитални умения.

В деня на откриването първите ползватели на услугите на дигиталния клуб бяха ученици и учители от СУ „Георги Ст. Раковски“ – Котел. Те се запознаха с възможностите на новото пространство, което разполага с четири напълно оборудвани работни места, съвременна компютърна техника, интернет свързаност и обучителна мултимедия. По проекта е назначен и наставник, който ще подпомага потребителите при усвояването на дигитални умения и работата с електронни услуги.

Достъпът до услугите и обученията в дигиталния клуб ще бъде свободен и безплатен, всеки работен ден от 9:00 до 13:00 часа.

Предстои откриването и на следващ дигитален клуб в котленско, който ще функционира към Народно читалище „Аврора-2012“ в село Кипилово, като част от цялостната мрежа за дигитално включване и образование в региона.