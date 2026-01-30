30.01.2026 09:51 , Людмила Калъпчиева

Административният съд – Сливен проведе заседание по дело, образувано срещу решение №511 на Общинския съвет – Сливен от 14 ноември 2024 г., с което се предвижда създаването на селищно образувание в местността Карандила, на територията на Природен парк „Сините камъни“.

По информация на адв. Александър Коджабашев, представител на Българската фондация „Биоразнообразие“, делото е приключило по същество, без да бъдат направени допълнителни доказателствени искания. Очаква се съдът да се произнесе в рамките на едномесечен инструктивен срок, като при по-сложни казуси той може да бъде удължен.

Съдебното решение ще бъде публикувано на официалния сайт на Административния съд – Сливен. По номер на делото №503/2025 г. ще стане ясно дали съдът отменя решение №511 на Общинския съвет.

В сходен етап е и делото, свързано с местността Даулите (дело №502/2025 г.), което оспорва решение №510, прието на същата дата. И по него се очаква съдебно решение, което също ще бъде публично достъпно онлайн.

При неблагоприятен изход страните по делата имат право да обжалват пред Върховния административен съд. Според адв. Коджабашев казусът е свързан основно с прилагането на българското законодателство, в частност Закона за защитените територии, и не попада пряко в обхвата на европейското право.

БТА припомня, че в Сливен бяха организирани поредица от протести срещу решенията на Общинския съвет за създаване на селищни образувания и за изваждането на близо 12 декара от Природен парк „Сините камъни“. През юни миналата година Общинският съвет отхвърли предложение за отмяна на тези решения.