30.01.2026 13:34 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди около 1 час | 49

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ има нов сайт, с модерна визия. Линкът, който води към него е - https://mbal-sliven.com/. Старият сайт все още функционира, но има препратка към новия. Той е направен така, че да върши най-важното за един институционален уебсайт - да дава ясна, пълна и добре подредена информация, която се намира лесно. Посетителите могат бързо да се ориентират в структурата на болницата, дейностите, полезните контакти и актуалните съобщения, като съдържанието е организирано логично и четимо.

Нов е начинът, по който сайтът се използва на различни устройства. Интерфейсът е модерен и интуитивен, страниците се отварят удобно както на телефон, така и на таблет и настолен компютър, а навигацията е направена с мисъл за хора, които просто искат да намерят конкретна информация бързо. Това прави сайта практичен не само за пациенти и близки, но и за всеки, който търси официални данни и актуални съобщения на едно място.

„Сайтът е много удобен и за работата на персонала на Болницата, който обновява информацията в него, като в същото време е и полезен онлайн справочник за всички“, коментира изпълнителният директор на болницата д-р Васислав Петров.

Сайтът следва добрите практики за институционално онлайн присъствие и е изграден така, че да отговаря на съвременните европейски и национални изисквания за яснота, достъпност и надеждност на информацията. Отговаря на световните стандарти за институционален уебсайт. Допълнително предимство е, че съдържанието се поддържа живо - редовно се публикуват новини и полезни обновления, които реално са в интерес на посетителите, а не „само за протокола“.

Новият сайт е изработен и се поддържа от екипа на „Сливен НЕТ“ ООД. Изпълнен професионално, с усет към детайлите, чиста структура, удобна навигация, добра визия и решения, които улесняват хората, вместо да ги затрудняват.