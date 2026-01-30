Откриване на изграден училищен STEM център в ОУ „Елисавета Багряна“

30.01.2026 15:09 , Герагана Султанова (ОУ )

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | Сливен | преди около 1 час | 42

На 25 февруари 2026 г. от 13:30 часа в ОУ „Елисавета Багряна“ ще се състои официалното откриване на изградения училищен STEM център, реализиран по процедура BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Изграденият STEM център развива обучението на учениците в направленията „Роботика и кибер-физични системи“, „Дизайн и 3D прототипиране“ и „Математика и информатика“.

В рамките на проекта е извършено преустройство на съществуващо учебно пространство и е създадена съвременна архитектурна и функционална среда, която подкрепя ученето, творчеството и креативното мислене. Реализиран е ремонт, осигурено е подходящо обзавеждане, интериорен дизайн и интегриране на дигитални и недигитални технологии в процесите на преподаване и учене. Към момента са изградени две класни стаи, предназначени за STEM обучение.

STEM центърът е предназначен за ученици от I до VII клас, като създава условия за прилагане на усвоените в учебните часове теоретични знания в практически и реални ситуации. Обучението в центъра се осъществява чрез интердисциплинарен и приложен подход, който насърчава проектно-базираното обучение, работата в екип и развитието на логическо, критично и креативно мислене.

В STEM средата са интегрирани учебните предмети математика, компютърно моделиране, компютърно моделиране и информационни технологии, технологии и предприемачество и изобразително изкуство. Осигурено е оборудване, включващо интерактивен дисплей, лаптопи, 3D принтер, роботизирани комплекти и инженерни конструктори, които подпомагат развитието на дизайнерски, инженерни, технически и алгоритмични умения.

Чрез реализирането на проектни и практико-приложни дейности учениците ще работят по проекти от реалния свят, ще решават проблеми и ще прилагат знания от различни учебни дисциплини, което ще допринесе за повишаване на интереса и постиженията им в областта на математиката, информационните технологии, роботиката и 3D прототипирането.

Изграждането на училищния STEM център е част от целенасочените усилия на ОУ „Елисавета Багряна“ за модернизиране на образователната среда и за създаване на условия за качествено, иновативно и ориентирано към бъдещето образование.