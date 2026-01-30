Продължават текущите ремонти на тротоарите и бордюрите в Сливен

30.01.2026 15:36 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Продължава ремонтът на тротоарите в Сливен. Към момента се работи се около ОУ „Елисавета Багряна“, покрития плувен басейн и ДГ „Елица“, обясни Никола Младенов от отдел „Техническа инфраструктура“ към Община Сливен.

Пред училището са обособени паркинг джобове, които ще бъдат асфалтирани когато метеорологичните условия позволяват. От южната страна на сградата общината е почистила пространството от остатъците от премахнатите незаконни гаражи. Положен е асфалт и е обособен паркинг за 19 автомобила.

В момента се работи и пред блок 25 в квартал „Сини камъни“. За този район в Общината бяха постъпили множество жалби от живущите. Изцяло ще бъдат обновени тротоарите. Ще бъдат поставени нови бордюри на градинките, а наклонът им ще бъде коригиран така, че водата да не се отича към блока.

Във връзка с ремонта Общината има издадено разрешително за премахване на дървета, които възпрепятстват преминаването на пешеходците и са повредили преминаващите подземни комуникации. Корените на дърветата са били оплетени и в газовата инсталация, което реално създава предпоставка за сериозен инцидент, обясни също Младенов.

По думите му дърветата, които са непосредствено пред входовете на блока, ще бъдат запазени. За тях обаче има постъпили сигнали от граждани, че са много високи и също създават опасност от инциденти. Общината ще извърши оглед и при необходимост ще бъдат окастрени короните.

Ремонтът на тротоарите е сред основните приоритети на Община Сливен. Работи се последователно в различни части на града.