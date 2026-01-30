Сливен, кратки вечерни новини, 30.01.2026 г., петък

30.01.2026 16:10 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Дружеството на сливенските художници подреди обща изложба в галерия „Май“.

В Сливен продължават текущите ремонти на тротоари и бордюри в различни части на града, като в момента дейностите се извършват в района на ОУ „Елисавета Багряна“, покрития плувен басейн и детска градина „Елица“.

Вчера се навършиха 17 години от смъртта на Евгения Генова – поетесата, посветила живота си на словото и децата на Сливен.

През изминалото денонощие екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 4 сигнала за произшествия.

Скоростта на вятъра днес в Сливен достигна до 20 м/с (72 км/ч).

Леко намаляване на интензивността на епидемичния процес по отношение на грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ) се отчита в област Сливен през настоящата седмица.

На 19 януари отвори врати нов Дигитален клуб към Народно читалище „Христо Смирненски 1944“.