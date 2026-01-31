КУКЕРСКИТЕ МАСКИ – СЪХРАНЕНА ТРАДИЦИЯ И ЖИВ БЪЛГАРСКИ ДУХ

31.01.2026 10:17 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 36 минути | 30

В рамките на проектна дейност, инициирана от класните ръководители на 3. клас – Мария Панова и Дора Георгиева, учениците заедно със своите родители се потопиха в магията на българските народни традиции, като изработиха впечатляващи кукерски маски.

По време на творческия процес децата се запознаха със смисъла и символиката на кукерските обичаи и осъзнаха тяхната важна роля за съхраняването на българския дух и културната идентичност.

Съвместната дейност между ученици и родители се превърна в истински празник на традициите, който създаде усещане за приемственост, сплотеност и уважение към народното наследство. Проектът показа, че българските обичаи не са просто част от миналото, а жива традиция, която продължава да се предава с любов и вдъхновение на младото поколение.