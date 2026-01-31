Сливен, кратки вечерни новини, 31.01.2026 г., събота

31.01.2026 15:59 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

От 1 януари 2026 г. „Европа Директно“ Сливен отново е част от европейската информационна мрежа EUROPE DIRECT, координирана от Европейската комисия.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ вече има нов, модерен уебсайт, достъпен на https://mbal-sliven.com/</a>.

Дружеството на сливенските художници подреди обща изложба в галерия „Май“.

Леко намаляване на интензивността на епидемичния процес по отношение на грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ) се отчита в област Сливен през настоящата седмица.

Община Сливен започва на 2 февруари ремонт на покрива на общинския пазар.

Размерът на такса смет в община Сливен остава непроменен и няма да им увеличение спрямо предходната година.

Над петдесет книги – поезия, проза, научни и научно-популярни издания и произведения за деца, на автори от Сливен и региона, издадени през 2025г., бяха представени на 30 януари в Регионална библиотека “Сава Доброплодни”.