Престави се в Господа протойерей Райко Василев от с. Зимница

31.01.2026 17:29 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 31 януари 2026 година, след продължително боледуване се престави в Господа протойерей Райко Стойков Василев, енорийски свещеник при храм „Св. Димитър Солунски“ в с. Зимница, община Стралджа.

Отец Райко е роден на 29 август 1949 година в с. Гащевци, Великотърновска област.

Ръкоположен е за свещеник на 24 юни 1975 от Великотърновския митрополит Стефан.

През 2019 година преминава на клирическо служение в Сливенска епархия, и е назначен за енорийски свещеник при храм „Св. Димитър Солунски“ в с. Зимница, където служи до края на земния си път.

Опелото на протойерей Райко Стойков Василев ще се състои на 2 февруари 2026 година от 14:00 часа, в храм „Св. Димитър Солунски“, с. Зимница.

Бог да го прости, вечна и блажена да е паметта му!