УЧИМ СЕ ДА РАЗБИРАМЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ

01.02.2026 08:00 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 47 минути | 26

С усмивки, игри и много положителни емоции премина тренинг обучението с учениците от 3. клас, проведено от училищния психолог Деяна Михова. Темата „Моите вътрешни възприятия и емоции“ помогна на децата да открият колко важни са чувствата ни и как те влияят на нашето поведение и отношенията ни с другите.

По време на заниманията учениците работиха в екипи, споделяха, учеха се да се изслушват и да си помагат. Чрез различни игри и практически задачи те упражняваха умения за сътрудничество, самоконтрол и позитивна комуникация.

Особено вълнуващи бяха игрите за „оцеляване в природата“, които превърнаха обучението в забавно приключение. Те насърчиха доверието, отговорността и увереността у децата, като същевременно ги научиха колко важно е да бъдем добри един към друг.

Това обучение беше ценен урок по емоционална интелигентност – умение, което ще помага на учениците не само в училище, но и в живота.