Сливен, кратки вечерни новини, 01.02.2026 г., неделя

01.02.2026 16:26 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 19 минути | 0

Сливенският държавен куклен театър представи за своите малки зрители пиесата “Мистерия с яйца”.

Творческа среща с Гергана Лаптева – съвременен български писател ще състои на 6 февруари в библиотека “Зора”.

От 16 до 19 февруари в Сливен ще бъде чествана 153 години от обесването на Васил Левски.

Теодосий Спасов заедно с Разградската филхармония ще изнесе концерт в Сливен на 26 февруари от 19:00 часа в зала “Зора”.

Симфоничният оркестър на Сливен ще изнесе концерт в града под Сините камъни на 26 февруари под надслов “От Европа до новия свят”.

На 28 февруари в салона на Държавен куклен театър Сливен ще се състои мартенска работилничка.

В Сливен бе почетена паметта на жертвите на терора на комунистическия режим.