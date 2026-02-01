Сливен, кратки вечерни новини, 01.02.2026 г., неделя

Сливенският държавен куклен театър представи за своите малки зрители пиесата “Мистерия с яйца”.
Творческа среща с Гергана Лаптева – съвременен български писател ще състои на 6 февруари в библиотека “Зора”.
От 16 до 19 февруари в Сливен ще бъде чествана 153 години от обесването на Васил Левски.
Теодосий Спасов заедно с Разградската филхармония ще изнесе концерт в Сливен на 26 февруари от 19:00 часа в зала “Зора”.
Симфоничният оркестър на Сливен ще изнесе концерт в града под Сините камъни на 26 февруари под надслов “От Европа до новия свят”.
На 28 февруари в салона на Държавен куклен театър Сливен ще се състои мартенска работилничка.
В Сливен бе почетена паметта на жертвите на терора на комунистическия режим.