Стрелбите на „Батмиш“ край Сливен продължават и през февруари

02.02.2026 09:04 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 46 минути | 22

И през месец февруари ще се провеждат планирани стрелби на Огневи комплекс „Батмиш“ край Сливен . За това съобщават от 13-о Бригадно командване. Те ще започнат на 3 февруари и ще продължат на 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26 и 27 - от 9 до 17 ч. На 5, 12, 17 и 25 февруари, ученията ще се провеждат от 9 до 21 ч.

За да се избегнат инциденти, живеещите в този район, трябва да се съобразяват с предупредителните табели и да не навлизат в забранителните зони. Собствениците на ферми трябва да предприемат мерки за защита на животните си.