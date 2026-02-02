02.02.2026 09:22 , Людмила Калъпчиева

Община Котел успешно приключи мащабен проект за повишаване на енергийната ефективност на системите за улично осветление в 18 населени места на територията на общината. В резултат на реализираните мерки е постигнато 80,78% намаление на енергопотреблението. Това беше обявено по време на заключителна среща по проекта, на която заместник-кметът Румен Стоилов представи основните резултати от изпълнението.

Проектът е част от управленската програма на кмета на Община Котел Коста Каранашев и е заложен като ключов елемент в дългосрочната политика на общината за устойчиво развитие, енергийна ефективност и подобряване качеството на живот в населените места.

Финансирането е осигурено по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 2“, като проектът предвижда цялостна модернизация на външното изкуствено осветление на територията на община Котел.

В рамките на изпълнението бяха подменени съществуващите осветителни тела с нови, високоефективни LED осветители, внедрена бе система за автоматизация, управление и мониторинг на енергопотреблението, както и използване на възобновяеми енергийни източници чрез монтаж на автономни фотоволтаични лампи, включително в райони без изградена електропреносна мрежа.

Реализираните дейности водят до значително намаляване на разходите за електроенергия и поддръжка, редуциране на емисиите на парникови газове и повишаване на енергийната независимост на общината.

С изпълнението на проекта се подобрява качеството на уличното осветление, повишава се безопасността на движението през тъмната част на денонощието и се създават по-добри условия за живот за жителите, гостите и туристите в населените места на община Котел.