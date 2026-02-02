Спокойна зимна обстановка в община Нова Загора след снеговалежа

02.02.2026 09:25 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен

След снеговалежа на 1 февруари зимната обстановка на територията на община Нова Загора е спокойна и нормална за сезона. Всички пътища в общината са проходими при зимни условия.

През изминалата нощ бе регистрирано временно прекъсване на електрозахранването в 11 малки населени места. Благодарение на навременната реакция на аварийните екипи, повредите бяха отстранени своевременно. Към 07:00 ч. тази сутрин без електрозахранване остава единствено част от с. Полско Пъдарево, като се работи приоритетно за пълното възстановяване на захранването.

Община Нова Загора апелира към всички граждани за повишено внимание при придвижване. Препоръчва се да бъдете предпазливи и да ограничите излизанията и пътуванията, освен при неотложна необходимост.

Зимата обаче не е само предизвикателство, а и вдъхновение. Днес споделяме с вас няколко красиви кадъра, които улавят бялата магия и спокойствието на Нова Загора, покрита със снежна премяна.

Специални благодарности изказваме на фотографа Радосвета Захариева за прекрасните фотографии, които пресъздават красотата на града под снежния юрган.

Пожелаваме на всички вдъхновение, добро настроение и спокойствие през днешния ден. Нека зимата ви носи само красиви емоции. Бъдете здрави!