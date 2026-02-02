Нормална е зимната обстановка в община Сливен

02.02.2026 09:56 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Нормална е към момента зимната обстановка на територията на община Сливен. За това съобщават от общинския отдел „Управление при кризи, аварии и бедствия“. На този етап с техника се обработва общинската пътна мрежа във високопланинската и в равнинната части. Няма данни за постъпили сигнали на дежурния телефон за тежки аварии и бедстващи хора.

Предвид очакваните минусови температури и прогнозите за обилен снеговалеж, още през вчерашния ден, 1 февруари, в община Сливен бе създадена организация снегопочистващи машини да обработват улиците от 23 часа, за да се предотвратят заледявания. Приоритетни остават големите булеварди и улици.

Днес екипи предприеха ръчно почистваха от сняг в района на Главната улица, около болници, спирки и детски градини.