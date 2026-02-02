Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 02.02.2026 г.

02.02.2026 11:00 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 30.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 02.02.2026 Г.

Нова Загора: Служители на РУ-Нова Загора са установили двама водачи на леки автомобили да управляват след употреба на наркотични вещества. Проверките са извършени на 31 януари по време на ежедневния контрол по пътна безопасност.

Около 15,30 часа в град Нова Загора на ул. „Патриарх Евтимий“ е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген Пасат“, управляван от мъж на 30 години от град Сливен. Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. Издаден е талон за медицинско изследване. По случая е образувано досъдебно производство.

Около 17,30 часа на ул. „Цар Освободител“ е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген“, управляван от мъж на 35 години от село Асеновец. Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. По случая е образувано бързо производство.

Криминалисти работят по сигнал за взломна кражба от работилница към предприятие в град Нова Загора. За времето от 28 до 30 януари неизвестен извършител е проникнал в обекта и е извършил кражба на ел. инструменти и други вещи. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Сливен: Производство и притежание на наркотици са установили полицейски служители от РУ-Сливен при ежедневния контрол и наблюдение на лица с криминални прояви. На 1 февруари в сливенския квартал „Клуцохор“ екип на група „Патрулно-постова дейност“ е извършил проверка на 30-годишен мъж. В него е намерено и иззето пакетче, съдържащо суха листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 31 януари криминалисти от участък „Надежда“ са задържали 48-годишен мъж. В обитаваното от него жилище в град Сливен е намерено и иззето кристалообразно вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Иззети са и други вещества и предмети, които се използват за производство на наркотични вещества. Мъжът е задържан за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

На 31 януари, в 18,25 часа, е получен сигнал за пътно произшествие на ул. „Хилендар“ до автобусна спирката. По първоначални данни 59-годишен водач на автобус на "Пътнически превози" ЕООД- Сливен е ударил жена на 55 години, пресичаща пътното платно. Жената е настанена за лечение в болнично заведение в град Сливен без опасност за живота. Пробата за употреба на алкохол на водача е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство.

На 2 февруари, около 00,25 часа, е получен сигнал за настъпило пътно произшествие на пътя от град Сливен към село Тополчане. По първоначални данни 49-годишен мъж от град Омуртаг, водач на автобус „Мерцедес“, губи управление и се преобръща извън пътното платно. От произшествието е пострадала жена на 68 години, жител на област Шумен. Тя е настанена за лечение в болнично заведение в град Сливен без опасност за живота. Пробата за употреба на алкохол на водача е отрицателна По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 30.01.2026 г., в 14,25 часа, в РСПБЗН – Котел е получен сигнал за пожар в къща, намираща се в село Градец. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Котел. Пострадали няма. Пожарът е тръгнал от печка на твърдо гориво, до която е имало поставени горими материали. Унищожени са 50 кв. м. покривна конструкция, домашно имущество и други вещи.

На 30.01.2026 г., в 09,57 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в лек автомобил „Фолксваген“. Произшествието е възникнало в село Самуилово по време на движение. Причината е техническа неизправност в климатичната система. Пострадали няма. Унищожени са част от арматурното табло и салона. Спасена е останалата част от автомобила.