Сретение Господне в Ахелой

02.02.2026 13:08 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 4 часа | 1

На 2 февруари, в деня на светлия празник Сретение Господне, в храм „Възнесение Господне“ в Ахелой бе отслужена тържествена архиерейска света Литургия.

Божествената Литургия бе възглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, ставрофорен иконом Божидар Желев – председател на храма, протойерей Дамян Плачков, протойерей Димитър Петрушев, протодякон Александър Нешев, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Песнопенията бяха огласени от г-н Иван Млечков – секретар на Сливенска митрополия, и г-н Александър Учиков.

Сред присъстващите бяха множество граждани и гости на града, сред които и кметът на Ахелой г-н Димитър Нейчев.

В словото си след службата митрополит Арсений насочи вниманието към евангелската Среща на Богомладенеца със свети Симеон Богоприимец и света пророчица Анна. Бе припомнена и молитвата на праведния Симеон: „Сега отпускаш Твоя раб, Владико…“, която Църквата е положила в ежедневния богослужебен кръг.

Владиката разказа и преданието за свети Симеон като един от преводачите на Седемдесетте в Септуагинтата и за ангелското възпиране при превода на пророческите думи: „Ето, Девица ще зачене и ще роди Син“ (Ис. 7:14).

След богослужението митрополитът подари на всички присъстващи новото синодално издание на Библията за благословение и спомен.