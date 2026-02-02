Сливен, кратки вечерни новини, 02.02.2026 г., понеделник

02.02.2026 15:53 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Към 2 февруари 2026 г. в област Сливен се отчита лек спад в разпространението на грип и остри респираторни заболявания - за периода 26 януари – 1 февруари общата заболяемост е 184 на 10 000 души, което е по-ниско в сравнение с предходната седмица.

Планираните стрелби на Огневи комплекс „Батмиш“ край Сливен ще продължат и през месец февруари - те започват на 3 февруари ще продължат до 27 февруари.

Зимната обстановка в община Сливен към момента е спокойна.

Предвид очакваните минусови температури и прогнозите за обилен снеговалеж, още през вчерашния ден, 1 февруари, в община Сливен бе създадена организация снегопочистващи машини да обработват улиците от 23:00 часа, за да се предотвратят заледявания.

Над 33 милиона лева публични средства са били изразходвани през годините за пречиствателната станция за питейни води в Сливен, която и до днес не функционира.

Жертвите на комунистическия режим в България бяха почетени от ръководството на КТ „Подкрепа“ в Сливен на 1 февруари.

Атлети от Сливен се отличиха с призови места на Националния шампионат в зала.