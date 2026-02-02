РИМ - Сливен обявява онлайн конкурс посветен на Добри Чинтулов

02.02.2026 15:55 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди 33 минути | 31

На 27 март 2026 г. се навършват 140 години от смъртта на бележития учител и просветител Добри Петров Чинтулов (1822 – 1886) – една от най-уважаваните личности в Сливен, с високо образование, безпогрешна прозорливост и разнородни дарования. Неговите стихове са фундаментални за формирането на националното съзнание на българите през XIX век, а най-големият му блян – чрез образование и просвета да се достигне до политическо освобождение на България, реално се осъществява.

В знак на почит към делото на Добри Чинтулов тази година Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен организира поредния онлайн конкурс, насочен към деца от цяла България и чужбина на възраст между 5 и 19 години, под наслов „Добри Чинтулов през моите очи“.

Допустими формати за участие са: видеопрезентация/видеоклип, есе или авторско стихотворение

Краен срок за предоставяне на творбите: 24 май 2026 г.

Изисквания:

- да изпратите разрешение от родителите си за участие и публикуване на творбите Ви в интернет, ако нямате навършени 18 години

- да усещате искрено желание да изразите себе си!

Обявяване на победителите: 01 юни 2026 г.

Имейл за изпращане на творбите: museum_pr@abv.bg

Линк към фейсбук страницата на инициативата: https://www.facebook.com/futuremecontest

За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0879 991 211, Мария Павлова, експерт „Връзки с обществеността“ към РИМ – Сливен.

Пожелаваме Ви успех и вдъхновение!