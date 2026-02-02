02.02.2026 17:12 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 27 минути | 35

На 29 януари на заседание на Общинския съвет в Сливен бяха приети промени в ценообразуването на предоставяните услуги, свързани с паркирането в Синя зона. Поради превалутирането стойностите, които се получават, не винаги са точна сума, кратна на 5 и на 0, което затруднява разплащането на услугите.

Поради тази причина беше предложено и прието всички цени да се закръглят в полза на гражданите. Така паркирането от 1 февруари вместо 0,51 евро цента за час, вече е 0,50 евро цента.

Поради краткия срок на въвеждане на промяната обаче не всички фирми, обслужващи системата за паркиране, са успели да реагират. Към момента Общината няма потвърждение от мобилните

оператори, че при изпращане на СМС към 1344, системата за таксуване е настроена и ще бъде таксувана на новата цена от 0,50 евроцента. Затова всички клиенти, заплатили таксата си за паркиране след 1 февруари чрез СМС, могат да поискат от Общинското предприятие „Градска мобилност“ да им бъде възстановена разликата от 0,01 евро цент на час.

Възможните начини на заплащане към момента са:

Чрез изпращане на СМС на номер 1344 /според абонаментния план може да се дължи допълнителна такса за изпратеният СМС/;

В брой на служители на ОП „Градска мобилност“;

В брой на паркоавтомати;

Чрез мобилни приложения /URBO CITY от upass ad/;

Чрез мобилно приложение, използващо банкова система за разплащане blink parking /Това е най-новият начин за разплащане, поддържан от мобилно банкиране на някои банки/. Информация за поддържащите го банки може да намерите в линка:

https://www.blinkpay.bg/blink-parking/

Актуални цени за паркиране в синя зона Сливен може да видите в прикачения файл: