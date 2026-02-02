Опело на протойерей Райко Василев в храм „Св. Димитър Солунски“ с. Зимница

02.02.2026 17:36 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 36

На 2 февруари в храм „Св. Димитър Солунски“ с. Зимница Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений отслужи опелото на новопреставилия се протойерей Райко Василев

В съслужение с митрополит Арсений бяха: архимандрит Димитрий - протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Димитрий - клирик на Великотърновска епархия, ставрофорен иконом Павел Гърбов, ставрофорен иконом Петър Василев, иконом Игнатий Ойков, иконом Стоян Стоянов, иконом Жельо Димитров, иконом Янко Янков, протойерей Борис Манов, клирик на Пловдивска епархия, свещеник Иван Динков, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

В края на последованието владиката произнесе надгробно слово и определи кончината на енорийския свещеник като загуба за епархийската Църква, загуба на скъп съработник на Божията нива, говорейки за неговата вяра, служение и жизнен път осеян с много изпитания.

След като близките се простиха за последен път с отеца, се изпълни чинът, полагащ се при погребение на духовник. Свещениците понесоха ковчега с тялото и го внесоха в св. Олтар. Така за последен път упокоилият се свещеник премина през светите двери и се отправи към гробното място в двора на храма, където бе погребан.

Отец Райко е роден на 29 август 1949 година в с. Гащевци, Великотърновска област. Завършва Софийската духовна семинария и духовната академия в гр. София.

Ръкоположен е за свещеник на празника Св. Дух на 24 юни 1975 година, от Великотърновския митрополит Стефан. През годините изпълнява различни послушания като енорийски свещеник в храмовете на Великотърновска епархия, както и като ефимерий в Дряновския манастир „Св. Архангел Михаил“.

През 2019 година преминава на клирическо служение в Сливенска епархия и назначен за енорийски свещеник при храм „Св. Димитър Солунски“ в с. Зимница, община Стралджа, където служи вярно до края на земния си път.