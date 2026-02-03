Богат културен афиш през февруари предлага Община Котел

03.02.2026 09:12 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 41 минути | 26

През месец февруари Община Котел, съвместно с местните културни институции, реализира богата и разнообразна програма от събития, посветени на българските традиции, празници и историческа памет.

В периода от 1 до 27 февруари ще се проведат традиционни творчески работилници за изработване на мартеници. Те ще бъдат организирани в залите на читалища и библиотеки в три населени места на територията на общината, както следва:

– от 1 до 17 февруари в гр. Котел – Общинска библиотека „П. Матеев“;

– на 1 февруари в с. Мокрен – НЧ „Просвета-1919“;

– на 27 февруари в с. Боринци – НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1953“.

На 14 февруари в община Котел ще бъдат отбелязани два празника – Свети Валентин и Трифон Зарезан. Празничните инициативи, посветени на тях, ще бъдат организирани от всички народни читалища в общината, а Денят на лозаря ще бъде отбелязан и със специално събитие, организирано от Община Котел съвместно с Кметство с. Пъдарево и Кметство с. Мокрен.

В навечерието на 153 години от обесването на Васил Левски, на 17 февруари, НЧ „Съгласие-Напредък-1870“ съвместно с клуб „Млад възрожденец“ при СУ „Г. Ст. Раковски“ – гр. Котел, ще организират рецитал, посветен на Апостола на свободата.

Възпоменателната проява по повод годишнината ще се състои на 18 февруари пред паметната плоча на Васил Левски (Контаровата къща). Организатори на събитието са Община Котел, Исторически музей – Котел и СУ „Г. Ст. Раковски“.

В дните 21 и 22 февруари ще се проведат традиционните кукерски игри в село Пъдарево – едни от най-атрактивните и обичани зимни събития в региона, които ежегодно привличат множество посетители.

Културният афиш за месеца завършва на 25 февруари с литературни четения, посветени на Освобождението на България. Те са организирани от Общинска библиотека „Петър Матеев“ и ще се проведат от 10:00 ч. в Клуба на пенсионера и от 15:30 ч. в читалнята на библиотеката.

Община Котел кани всички жители и гости да се включат в културните инициативи и да съпреживеят духа на българските традиции, празници и история.