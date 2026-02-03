Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 03.02.2026 г.

03.02.2026 09:15 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 11 минути | 2

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 02.02.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 03.02.2026 Г.

Сливен: 37-годишна криминално проявена жена е задържана за кражба на лични вещи от жилищна сграда в град Сливен. Сигналът е подаден на 2 февруари. Заявена е кражба на обувки на стойност около 250 евро. Проведени са издирвателни действия като в рамките на деня е задържана жена на 37 години от град Сливен. Тя е направила самопризнания и е предала част от откраднатите вещи. По случая е образувано досъдебно производство.

Служители на участък „Петолъчка“ работят по сигнал за причинени материални щети. За времето от 1 до 2 февруари неизвестен извършител е унищожил 5 броя стъкла от фасадата на магазин в сливенското село Блатец. Нанесената щета е на стойност около 800 евро. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са регистрирани произшествия с материални щети.