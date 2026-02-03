03.02.2026 12:20 , Людмила Калъпчиева

Директорът на ОДМВР-Сливен старши комисар Димитър Величков връчи награди от свое име и от името на политическото и професионалното ръководство на МВР на полицейски служители и ръководни кадри

Днес в тържествена обстановка и в присъствието на служители на областната дирекция бяха връчени медал за доблест и заслуги от името на министъра на вътрешните работи, индивидуални парични награди от името на главния секретар на МВР, индивидуални и колективни награди от директора на ОДМВР-Сливен.

През всичките години, докато съм бил на поста директор, съм се старал да насърчавам инициативността и да засвидетелствам уважение към всички служители, които с професионализма си допринасят за отличните резултати, които бележи дирекцията във всички направления на дейност, каза старши комисар Великов при връчване на наградите. Той отбеляза, че изпращаме една много добра година, през която дирекцията се нарежда на едно от челните места в страната. Всичко това нямаше да е възможно без хората, които приемат своята професия като призвание. И вярвам, подчерта старши комисар Величков, че признанието за добрата работа ни мотивира да бъдем най-добрите и да заслужим доверието на обществото.

Той връчи „Почетно отличие за доблест и заслуги ІІІ степен” на комисар Димитър Кикьов началник на отдел „Охранителна полиция” към ОДМВР-Сливен

от името на министъра на вътрешните работи за заслуги, свързани с укрепване на правовата държава, защитата на вътрешната сигурност и с принос за изграждане на положителния образ на МВР.

От името на главния секретар на МВР награди получиха:

Атанас Атанасов младши полицейски инспектор в участък „Кв. шести” към РУ-Нова Загора за участието му при задържане на лица, свързани с разпространение на наркотични вещества и събиране на доказателства за престъпната им дейност.

Христомир Бакалов разузнавач V степен в сектор „Криминална полиция” към РУ-Нова Загора за задържане на лице, присвоило голяма парична сума от телефонна измама.

Стефан Мъндев командир на отделение в група „Патрулно-постова дейност” към РУ-Сливен за задържане на лице, което е свързано с разпространение на наркотични вещества.

С „Писмена похвала” са наградени младши експерт Виктор Черкезов и младши инспектор Тодор Събев за спасяване на възрастна жена при пожар в жилището й в сливенския квартал „Сини камъни”.

С „Писмена похвала” са наградени четирима служители на РУ-Нова Загора за разкриване на кражба на злато и техника от частен имот в село Съдиево.

Колективни парични награда получиха сектор „Криминална полиция” към РУ-Сливен и сектор „Противодействие на криминалната престъпност” към ОДМВР-Сливен.