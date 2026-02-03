ИНТЕГРИРАН УРОК ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ВЪВ 2. КЛАС

03.02.2026 15:41 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 48

На 29.01.2026 г. във 2. клас се проведе интегриран комбиниран урок по иновативния учебен предмет „Въведение във визуалното програмиране“ и по английски език. Урокът беше реализиран съвместно от учителя по програмиране Станислав Донев и учителя по английски език Маргарита Байгуска като част от дейностите, планирани по Национална програма „Иновации в действие“, Модул 1, Дейност 3 – интердисциплинарно обучение.

Основната цел на занятието беше учениците да усвояват и прилагат основни английски думи за действие и място чрез практически задачи във визуална програмна среда. Чрез работа с образователна платформа децата създаваха и изпълняваха алгоритми, като даваха команди на герой и свързваха езиковите знания с логическото мислене и дигиталните умения.

По време на урока учениците се запознаха с основни думи за действие (move, jump, get, drop) и думи за място (near, until), които прилагаха както устно, така и в процеса на програмиране. Използвани бяха интерактивни методи, визуални опори и игрови дейности, които подпомогнаха разбирането и активното участие на всички ученици. Особено мотивираща беше играта „Аз съм пандата“, чрез която децата затвърдиха знанията си, изпълнявайки команди на английски език.

Интегрираният урок премина при висока активност и интерес от страна на учениците, които успешно изпълниха поставените задачи. Чрез интердисциплинарния подход се постигна надграждане на знанията, развитие на комуникативни, дигитални и социални умения, както и повишена мотивация за учене.

Реализирането на подобни уроци е част от иновативната образователна практика на училището и показва ефективното прилагане на междупредметни връзки в началния етап на обучение.