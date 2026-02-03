Творческа среща с българската писателка Гергана Лаптева в Библиотека „Зора“ – Сливен

03.02.2026 16:05 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 44

На 6 февруари 2026 г. от 17:30 ч. в библиотека „Зора“ в Сливен ще се проведе творческа среща с известната българска писателка Гергана Лаптева. Каним всички любители на литературата и приключенските истории да присъстват на това уникално събитие, което ще се състои в залата на читалище „Зора“ на пл. „Хаджи Димитър“ №1.

Гергана Лаптева е автор на редица популярни книги – включително три пътеписа за Южна Америка и Антарктида и шест исторически трилъра, сред които „Божествен аромат“, „Тайната на Апамея“ и „Съкровището на Цезар“. Нейното творчество често е сравнявано с това на Дан Браун заради динамичния сюжет, богатата фактология и интелектуалната интрига.

Авторката е родена в София, завършва Училището по изящни изкуства „Илия Петров“ със специалност живопис и след това специалност „Палеонтология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя участва в седем експедиции до Антарктида като художник и фотограф и е основател на програмата ЕКОАНТАР. В знак на признание за нейния принос едноименен остров в архипелага Палмер, Западна Антарктида носи името Лаптева.

Срещата ще даде възможност на публиката да се докосне до творчеството и вдъхновението на писателката, както и да разговаря лично с нея за книгите ѝ и пътешествията, които стоят зад тях.