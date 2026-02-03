03.02.2026 16:08 , Людмила Калъпчиева

На 10 февруари 2026 г. от 19:00 ч. в библиотека „Зора“ – Сливен публиката ще има възможност да се наслади на забавния и провокативен стендъп спектакъл „Какво търсят мъжете? – Тиндър: Дневникът на една жена“. Събитието ще се проведе в залата на читалище „Зора“, пл. „Хаджи Димитър“ №1.

Спектакълът представя с чувство за хумор, самоирония и откровеност теми, свързани със съвременните взаимоотношения, онлайн запознанствата и търсенето на любов в дигиталната епоха. Чрез лични истории, наблюдения и комични ситуации, публиката ще разпознае себе си в абсурдите и реалностите на модерните срещи.

„Какво търсят мъжете?“ е стендъп формат, който провокира смях, размисъл и искрени реакции, превръщайки темата за отношенията в увлекателно сценично преживяване.

Дата: 10 февруари 2026 г.

Час: 17:30 ч.

Място: библиотека „Зора“, Сливен

Заповядайте на вечер, изпълнена със смях, самоирония и много истини, казани с усмивка!