Сливен, кратки вечерни новини, 03.02.2026 г., вторник

Община Сливен организира поредното издание на фермерски пазар, който ще се проведе на 14 февруари, събота, пред сградата на общината.

Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ в Сливен получи над 2200 нови книги и информационни издания чрез проектa „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ за 2025 г.

Мобилните оператори в Сливен ще започнат да прилагат новата цена за паркиране в Синята зона след 1 март.

Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен обяви онлайн конкурс, посветен на живота и делото на Добри Чинтулов по повод 140 години от неговата смърт, които се отбелязват на 27 март 2026 г.

Към 2 февруари 2026 г. в област Сливен се отчита лек спад в разпространението на грип и остри респираторни заболявания.

Народният представител Татяна Султанова и общинските съветници от ПП „Продължаваме промяната“ в Община Сливен дадоха пресконференция пред медиите, на която представиха отчет за свършеното както в Народното събрание, така и в Общинския съвет.

Държавният куклен театър в Сливен подготвя премиерата на новия спектакъл за деца „Бъди ми приятел“ от Юлия Спиридонова, която се очаква през месец февруари.