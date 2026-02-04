Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 04.02.2026

05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ СЛИВЕН средно

05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно/основно

05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно

06.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 БАГЕРИСТ СЛИВЕН средно/основно

06.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

06.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ШПАКЛОВЧИК СЛИВЕН средно/основно

07.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

07.1.2026 г. 09.2.2026 г. 1 ПОМОЩНИК-ФРИЗЬОР СЛИВЕН средно

07.1.2026 г. 09.2.2026 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

07.1.2026 г. 09.2.2026 г. 2 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно/основно

08.1.2026 г. 09.2.2026 г. 1 УЧИТЕЛ СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТКТУРА СЛИВЕН висше

08.1.2026 г. 09.2.2026 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

08.1.2026 г. 09.2.2026 г. 2 ЗИДАР СЛИВЕН средно/основно

12.1.2026 г. 12.2.2026 г. 2 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно

12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 2 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 2 ШЛОСЕР СЛИВЕН средно

04.2.2026 г. 04.2.2026 г. 2 МОНТАЖНИК КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ СЛИВЕН средно

09.2.2026 г. 05.2.2026 г. 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно

14.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ОБЩ РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ СЛИВЕН средно

14.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ШИВАЧ, ДАМСКО ОБЛЕКЛО СЛИВЕН средно

19.1.2026 г. 19.2.2026 г. 1 САНИТАР СЛИВЕН средно

20.1.2026 г. 20.2.2026 г. 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

21.1.2026 г. 20.2.2026 г. 1 АКУШЕРКА СЛИВЕН висше

21.1.2026 г. 20.2.2026 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше

21.1.2026 г. 20.2.2026 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР СЛИВЕН средно

09.2.2026 г. 09.2.2026 г. 2 ПОМОЩНИК-ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

09.2.2026 г. 09.2.2026 г. 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно

20.2.2026 г. 16.2.2026 г. 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР СЛИВЕН средно

09.2.2026 г. 04.2.2026 г. 1 УЧИТЕЛ, ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ-ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА, АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА СЛИВЕН висше

28.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно

02.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

02.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ОГНЯР СЛИВЕН средно

02.2.2026 г. 02.3.2026 г. 1 ШИВАЧ СЛИВЕН основно/средно

02.2.2026 г. 02.3.2026 г. 1 РАБОТНИК, ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ КРУШАРЕ основно/средно

02.2.2026 г. 20.3.2026 г. 1 ТЕХНИК КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ СЛИВЕН средно/висше

02.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ОПЕРАТОР ВОДНОПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ СЛИВЕН средно

03.2.2026 г. 05.2.2026 г. 1 УЧИТЕЛ РЕСУРСЕН СЛИВЕН висше

02.2.2026 г. 26.2.2026 г. 1 ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ СЛИВЕН основно/средно

03.2.2026 г. 06.3.2026 г. 1 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН основно/средно

