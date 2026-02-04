Над 2200 нови заглавия обогатиха фонда на РБ „Сава Доброплодни“

04.02.2026 09:01 , Людмила Калъпчиева

След спечелен проект по програмата „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност” - 2025, във фондовете на Регионална библиотека „Сава Доброплодни”- Сливен постъпиха над 2200 нови издания. Проектът е насочен към попълване с нови книги и други информационни носители на библиотечните колекции на обществените библиотеки с цел насърчаване на интереса към книгите и четенето и подкрепа за развитието им като основни центрове за духовност, за придобиване на знания и качествена информация.

Проектът на РБ „Сава Доброплодни” е на стойност от над 24 400 лв., с вкл. и собствено участие, като заглавията в проектното задание са подбрани от най-новата продукция на над 40 български издателства и са от различни отрасли на знанието: философия, етика, психология, социология, религия, политология, право, педагогика, техника, екология, математика, физика, химия, медицина, изкуствен интелект, компютърни науки, изкуство, архитектура, езикознание, литературознание, география, история, биографии, художествена литература за деца и за възрастни на български и чужди езици, а също и ценни справочни издания. Над двадесет и пет процента от включените в проекта заглавия са от съвременни български автори. На читателите чужденци регистрирани в библиотеката чрез проекта ще бъдат предложени и книги на обичани български автори /Вера Мутафчиева, Георги Господинов, Здравка Евтимова, Йорданка Белева, Христо Карастоянов и др./ в превод на английски и немски език. Чрез проекта са набавени и албуми, комикси и нетрадиционни носители на информация.

По-голямата част от новонабавените заглавия вече са обработени и са на разположение в залите за свободен достъп, Детския отдел и читалните на библиотеката и чрез тях се удовлетворят успешно разнообразните читателски търсения на потребителите.