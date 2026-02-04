04.02.2026 09:28 , Людмила Калъпчиева

На 25 февруари от 17.30 часа в Библиотека „Зора“ ще се състои представяне на книгата „Бойните знамена на Българската армия /1876–1881/“ от Асен Павлов.

Изданието представя в детайли историята и символиката на бойните знамена на Българската армия в един от най-важните периоди от българската военна история – годините на националноосвободителните борби и след Освобождението.

Събитието е с вход свободен и е отворено за всички, които проявяват интерес към българската история, военното дело и националните символи.

Заповядайте!