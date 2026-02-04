Концерт-авторска вечер на Теодосий Спасов в зала „Зора“

04.02.2026 09:32 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 49 минути | 54

На 26 февруари от 19:00 ч. в зала „Зора“ ще се състои концерт–авторска вечер на изтъкнатия български музикант Теодосий Спасов.

Събитието се организира с участието на Разградската филхармония „Проф. Димитър Ненов“. Диригент и водещ на концерта ще бъде Деян Павлов.

Публиката ще има възможност да се наслади на авторската музика на Теодосий Спасов – уникално съчетание от български фолклор, джаз и класическа музика, представено от едни от най-добрите професионални музиканти у нас.

Билети могат да бъдат закупени от каса „Галерия“, както и на телефоните:

0878 860 787 и 0876 694 083.

Заповядайте на една вдъхновяваща музикална вечер в зала „Зора“!