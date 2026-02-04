Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 04.02.2026 г.

04.02.2026 10:01 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 20 минути | 0

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 03.02.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 04.02.2026 Г.

Сливен: Криминалисти на РУ-Сливен работят по сигнал за взломна кражба от частен имот. За времето от 17 януари до 3 февруари неизвестен извършител е проникнал в жилището на 58-годишен мъж, в центъра на град Сливен, като е извършил кражба на охранителна камера, велосипед, техника, дрехи и други вещи. По данни на заявителя нанесената щета е на стойност около 800 евро. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са регистрирани произшествия с материални щети.