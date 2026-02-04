QNAP пуска изцяло нова QVR платформа за видеонаблюдение

04.02.2026 10:05 , Людмила Калъпчиева

С поддръжка на до 1024 канала, системата разчита на AI функции и облачни технологии

Водещият производител на мрежови сторидж решения даде официалния старт на QVR платформата за видеонаблюдение от следващо поколение. Това изцяло ново софтуерно решение осигурява по-висока производителност, по-голяма надеждност и усъвършенстван AI анализ, като същевременно се интегрира със специализираната услуга за съхранение на данни myQNAPcloud Surveillance. То дава възможност на организациите лесно да внедряват и управляват среди за видеонаблюдение – от малки като мащаб инсталации до внедрявания с над хиляда канала – осигурявайки гъвкава, сигурна и интелигентна работа със системата за видеонаблюдение.

Най-важното за платформата за QVR видеонаблюдение

• До 1024 канала: Един NAS може да поддържа до 1024 камери, използвайки файлово-базирана технология за запис, за подобрена производителност и мащабируемост, с QVR клиент, наличен за дистанционно наблюдение.

• AI анализи без лиценз: Включват интелигентно търсене на събития, разпознаване на лица и броене на хора за интелигентни данни от наблюдението.

• Централизирано управление без лиценз: Централизирано управление на множество NAS и потоци от изображения от камери от множество обекти за лесна инсталация и поддръжка.

• myQNAPcloud сторидж за наблюдение: Осигурява специално облачно архивиране на записи от видеонаблюдение, за да отговаря на изискванията за съхранение на данни и да гарантира надеждно архивиране на видео. (В момента се поддържа само за QVR Surveillance; несъвместимо с QVR Elite/QVR Pro.)

• Съвместимост с над 8000 камери: Поддържа над 200 марки камери и стандарта ONVIF®.

• Механизъм за защита на записите: Предотвратява повреда на файловете по време на необичайни събития, за да запази важни кадри.

• Поддържа QVR Recording Vault за активно архивиране: Работи със сървър за архивиране на видео за дългосрочно архивиране извън обекта, за да отговаря на изискванията за съответствие.

„QVR Surveillance обединява производителност, стабилност, изкуствен интелект и интеграция с облака, помагайки на бизнеса да рационализира процесите на управление и да изгради устойчива среда за наблюдение с оптимизирани разходи“, каза Уейд Чен, продуктов мениджър в QNAP.

Наличности

Пакетът QVR Surveillance 3.0.0 вече е достъпен за изтегляне от App Center, като лицензите са налични чрез QNAP Software Store: https://software.qnap.com/surveillance.html.

За повече информация, моля, посетете: https://www.qnap.com/go/solution/qvr-surveillance.

Забележка: Функциите подлежат на промяна без предупреждение и някои от тях може да не са налични за всички модели.

За QNAP

QNAP предоставя интегрирани технологични решения чрез софтуерни иновации, изработка на хардуер и собствено производство. Със силни страни в съхранението на данни, мрежите и интелигентното видеонаблюдение, QNAP интегрира и облачни услуги, за да подобри безопасността на данните, интелигентността и ефективността на работния процес. Ние считаме NAS като основна платформа, обединяваща висока достъпност, киберсигурност, периферен изкуствен интелект, IT/OT устойчивост и облачно управление, давайки възможност на организациите в различните браншове да останат конкурентоспособни в бързо развиващия се дигитален свят.