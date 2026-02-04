Сливен, кратки вечерни новини, 04.02.2026 г., сряда

04.02.2026 16:05 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Сливен отбелязва петата си годишнина през февруари и организира „отворени врати“ за родители.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са регистрирани произшествия с материални щети.

На 26 февруари от 19:00 ч. зала „Зора“ ще бъде домакин на концерт–авторска вечер на световно признатия български музикант Теодосий Спасов.

На 25 февруари в Библиотека „Зора“ ще бъде представена книгата „Бойните знамена на Българската армия /1876–1881/“ с автор Асен Павлов.

Държавният куклен театър в Сливен подготвя премиера на нов детски спектакъл със заглавие „Бъди ми приятел“ по текст на Юлия Спиридонова, която се очаква през февруари.

На 10 февруари 2026 г. в библиотека „Зора“ в Сливен ще се състои стендъп спектакълът „Какво търсят мъжете? – Тиндър: Дневникът на една жена“.

Община Сливен организира поредното издание на фермерски пазар, който ще се проведе на 14 февруари, събота, пред сградата на общината.