04.02.2026 13:33 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 32 минути | 26

За поредна година Общинска библиотека „Петър Матеев“ спечели проект по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на Министерството на културата за 2025 г.

В рамките на проекта библиотечният фонд бе обогатен с 267 нови книги на обща стойност 4 776 лв. (2 441,93 евро). Закупените издания обхващат широк тематичен спектър – художествена и детска литература, история, психология, право, педагогика, личностно развитие, екология, финанси, география, както и биографии на значими личности от българската и световната политика и история.

Реализацията на проекта допринася за разширяване на възможностите за четене, обучение и информираност на различни възрастови групи и утвърждава библиотеката като важен културен и образователен център в общината.

Проектът бе изпълнен в срок и при коректно спазване на всички договорни изисквания от страна на Министерството на културата и Община Котел.