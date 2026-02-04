Сливен. Новини от източника. Последни новини

Общинска библиотека „Петър Матеев“ спечели проект за обогатяване на книжния фонд за 2025 г.

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 32 минути | 26

Общинска библиотека „Петър Матеев“ спечели проект за обогатяване на книжния фонд за 2025 г.

За поредна година Общинска библиотека „Петър Матеев“ спечели проект по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на Министерството на културата за 2025 г.

В рамките на проекта библиотечният фонд бе обогатен с 267 нови книги на обща стойност 4 776 лв. (2 441,93 евро). Закупените издания обхващат широк тематичен спектър – художествена и детска литература, история, психология, право, педагогика, личностно развитие, екология, финанси, география, както и биографии на значими личности от българската и световната политика и история.

Реализацията на проекта допринася за разширяване на възможностите за четене, обучение и информираност на различни възрастови групи и утвърждава библиотеката като важен културен и образователен център в общината.

Проектът бе изпълнен в срок и при коректно спазване на всички договорни изисквания от страна на Министерството на културата и Община Котел.

Снимки: Община Котел

Снимки

Общинска библиотека „Петър Матеев“ спечели проект за обогатяване на книжния фонд за 2025 г.
Общинска библиотека „Петър Матеев“ спечели проект за обогатяване на книжния фонд за 2025 г.
Общинска библиотека „Петър Матеев“ спечели проект за обогатяване на книжния фонд за 2025 г.
Общинска библиотека „Петър Матеев“ спечели проект за обогатяване на книжния фонд за 2025 г.

Реклама