В Сливен започва облагородяване на „Язъ Тепе“

Общината, заедно с младежкия Общински съвет и един от големите инвеститори в сливенския регион, предприе облагородяване на „Язъ Тепе“ /хълмът, северно от Военна болница/. Това обяви заместник-кметът по устройство на територията, икономика и собственост – Камен Костов. Проектът предвижда разширяване на зелените пространства в района, обособяване на места за отдих, беседки и други съоръжения за дейности на открито. Мащабното разчистване на общинския терен вече е факт.

„Предвиждаме това да бъде едно продължение на зеления коридор, който направихме по ул. „Никола Фурнаджиев“. Интересното тук е, че идеята дойде изцяло от младежите. Целта е да създадем една младежка зона – такава, каквато досега в Сливен не е имало. Тя няма да бъде нито за спорт, нито детска площадка – ще бъде едно по-различно пространство, в което да се събират младите хора и да прекарват време заедно“, разясни още Костов. Той благодари за инвеститорския интерес и подкрепа по този проект, който в момента е на етап проектиране. Заместник-кметът изрази надежда, че в рамките на настоящата 2026 г., инициативата ще бъде реализирана. Камен Костов подчерта, че дейностите ще обхванат само общинския терен на хълма, като частните имоти, намиращи се в близост, няма да бъдат засегнати.

Работници от общинското предприятие „Озеленяване и гробищни паркове“ вече са на терен и с помощта на техника, са предприети действия по разчистване на района от храстовидната растителност. „Важно е да установим каква дървесна растителност ще остане след почистването и тя да бъде включена в ландшафтния проект, който от своя страна ще даде повече детайли относно предстоящите дейности“, завърши заместник-кметът.