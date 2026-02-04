Пореден вандалски акт на обществени пространства в Сливен

04.02.2026 15:28 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 70

Обществени и облагородени за гражданите пространства в Сливен отново станаха обект на вандализъм. За това алармираха от общинското предприятие „Озеленяване и гробищни паркове“. Обект на посегателство са фонтаните в зеления коридор на ул. „Никола Фурнаджиев“, или така наречената „Алея на розите“, която Община Сливен облагороди по пилотен проект през 2024 г.

В резултат на посегателството са нанесени повреди по съоръженията, което налага извършване на ремонтни дейности и допълнителни разходи за тяхното възстановяване. Фонтаните са част от общинската инфраструктура и допринасят за облика и комфорта на градската среда.

Община Сливен използва случая и апелира жителите и гостите на града да проявяват внимание и отговорно отношение към общинската инфраструктура, за да се запази качеството и функционалността на обществените съоръжения.

Облагородяването на пешеходната зона по улица „Никола Фурнаджиев“ бе в изпълнение на пилотен проект за адаптация към изменението на климата. То започна в края на октомври 2023 година. Целта бе да се облагороди околното пространство чрез изграждане на нова зелена инфраструктура. Той обедини редица мерки за адаптация и смекчаване към климатичните промени, обособяване на зони за борба със затоплянето в градска среда и така наречения ефект на „топлинния остров“. По цялата дължина на алеята бяха монтирани нови пейки за отдих, водни стени, нови кошчета за отпадъци, както и система за капково напояване на растителността.